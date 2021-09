Doria libera R$ 13 milhões para escolas estaduais de Barueri, Itapevi e região

Após visitar as obras de construção do Hospital Regional da Rota dos Bandeirantes, em Barueri, o governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta terça-feira (28), o investimento de R$ 13 milhões nas escolas estaduais da região.

Ao todo 59 escolas de Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus serão contempladas com os recursos destinados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). O voucher de R$ 13,31 milhões foi entregue à Diretoria Regional de Ensino e deve beneficiar 44,9 mil alunos da rede estadual.

Os recursos serão utilizados em serviços de manutenção nas escolas, climatização de salas de aula e ações pedagógicas nas áreas de Ciências e Robótica. De acordo com o governo do estado, parte do dinheiro será aplicado na implantação de polo do Centro de Mídias SP e no programa Novo Ensino Médio.

Vale Gás e Alimento Solidário

Ainda nesta terça (28), junto com a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, o governador João Doria também fez a entrega de vouchers dos programas Vale Gás e Alimento Solidário, em Barueri, ao prefeito Rubens Furlan (PSDB).

Ao todo, 2,1 mil famílias em situação de vulnerabilidade social devem ser beneficiadas pelo Vale Gás na cidade. Também foram entregues 1,4 mil cestas básicas do programa Alimento Solidário , que serão destinadas às pessoas em extrema pobreza no município.

