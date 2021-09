Barueri oferece cursos gratuitos de cuidador, eletricista, assistente financeiro e mais 14

Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, o Programa Meu Futuro, oferecido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, vai abrir as inscrições para formar novas turmas. Desta vez, serão ofertadas 1.575 vagas em cursos de qualificação profissional online gratuitos para moradores da cidade.

São oferecidos 17 cursos nessa fase do programa, sendo eles: eletricista instalador, NR10 – segurança em instalações e serviços em eletricidade, assistente administrativo, folha de pagamento, E-social, assistente de departamento pessoal, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, auxiliar de logística, marketing digital, gestão de qualidade, auditor interno de qualidade, técnicas de oratória, liderança e coaching, portaria e recepção, técnicas de segurança do trabalho e cuidador.

Os interessados devem ser moradores de Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino fundamental ou médio, dependendo da exigência do curso, e possuir o Cadastro do Cidadão atualizado.

Todos os cursos profissionalizantes possuem carga horária de 100h, exceto o NR10, que terá 40h. As aulas terão início no dia 20 de outubro, serão ministradas online e ficam disponíveis até o dia 20 de novembro.

Inscrições nos cursos oferecidos em Barueri:

As inscrições e mais informações sobre os cursos serão disponibilizados nas páginas do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram. Já lista de candidatos aprovados será publicada nas redes sociais no dia 15 de outubro.

No ato da inscrição é necessário informar endereço de e-mail válido e número de celular atualizado. No caso de dados incorretos os candidatos serão automaticamente desclassificados.

