Hang aparece algemado e manda recado à CPI da Covid: “Que me prendam”

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, apareceu algemado em vídeo publicado nesta segunda-feira (27), nos Stories do Instagram, para comentar sua participação na CPI da Covid-19. Ele deve ser ouvido pela Comissão na quarta-feira (29).

No vídeo, o empresário diz que tem “todo tempo do mundo” para responder perguntas dos senadores. “Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito”, declara Hang, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defensor do uso da cloroquina em “tratamento precoce” contra covid-19, método comprovadamente ineficaz.

O empresário foi chamado para depor após CPI revelar que certidão de óbito de sua mãe, Regina Modesti Hang, que morreu em fevereiro aos 82 anos, pode ter sido fraudada. “Se não aceitarem o que vou falar, já comprei uma algema para não gastarem dinheiro. Vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, concluiu.

