Pétala Barreiros rebate ataques de Lívia Andrade e chama ex de “covarde”: “Me deixa em paz”

A polêmica envolvendo Lívia Andrade, o namorado Marcos Araújo e a ex dele, a influenciadora digital Pétala Barreiros, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (27). Muito nervosa, Pétala apareceu nos Stories do Instagram e acusou o ex de usar a atual namorada para atingi-la: “Covarde!”, disparou.

publicidade

O desabafo da influenciadora veio logo após Lívia Andrade, que não gostou de ter sido flagrada enquanto acompanhava o namorado no local do exame de DNA do filho mais novo dele com Pétala, publicar vídeos nos Stories sobre um caso envolvendo o pai de Pétala, Altemir Barreiros, que foi preso acusado de tentar roubar joias em 2011. “Exemplo vem de casa?”, questionou Lívia ao atacar a influenciadora nas publicações.

Indignada com a atitude da apresentadora, Pétala, que foi parar nos assuntos mais comentados desta segunda-feira no Twitter, fez uma desabafo: “Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele pra me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai”, disse a influenciadora.

publicidade

“Lívia você não tem nada a ver com a minha história. Você não é a minha ex, você não é pai dos meus filhos. Então, por favor, me deixa em paz, pelo amor de Deus”, continuou. “Você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só tá fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel?”, questionou a influenciadora.

Esse é o ponto, como a Pétala fala aqui, a Livia não é ex dela, tão pouco pai dos filhos dela, porque a Livia não deixa a Pétala em paz? pic.twitter.com/HaiypMSN8H — camis 🅱️ (@_do_cinho) September 27, 2021

publicidade

Em seguida, sem citar o nome do empresário Marcos Araújo, Pétala pediu que o ex pare de “se esconder atrás da namorada” atual. “Você está usando ela pra falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada pra falar de mim. Tá tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você me fez”, declarou a influenciadora, referindo-se às acusações de relacionamento abusivo, agressão física e psicológica que fez contra ele.

Lívia postou também imagens que seriam de câmeras de monitoramento da entrada do prédio de Marcos. “É normal um dia antes do exame de DNA a pessoa ficar rondando a casa do ex?”, questionou a atriz, que foi rebatida pela irmã de Pétala, Yanka Barreiros: “Querida, quem está perseguindo a gente são vocês. Quem estava na porta do DNA do meu sobrinho era você, que não tinha nada a ver com isso”, disparou. “Minha irmã não aguenta mais essa história”, continuou.

No Twitter, Lívia, continua sendo criticada por fãs e internautas: “A Lívia não cansa de passar vergonha”, disse um. “A Lívia Andrade é um ser humano que me dá até ânsia. Como se não bastasse tudo que a Pétala passa com aquele nojento, agora a Lívia quer atacar a família dela, sendo que o problema nunca foi sobre a família dela, e sim sobre os filhos daquele traste”, disse outro.

Não existe sororidade quando se trata de livia andrade. Essa mulher é um desserviço. Ver a petala chorando e suplicando p/ essa imunda deixar ela em paz da muita raiva. — aniê (@biguiane) September 27, 2021

A Petala nos stories acha q Livia está sendo usada pelo velhote pra atingir ela… discordo, Livia conscientemente está “se alugando” pra fazer esse papel. — Leo🎗 (@MaraPiovani) September 27, 2021

Não existe sororidade quando se trata de livia andrade. Essa mulher é um desserviço. Ver a petala chorando e suplicando p/ essa imunda deixar ela em paz da muita raiva. — aniê (@biguiane) September 27, 2021