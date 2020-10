Dr. Lindoso promete congelar o IPTU em Osasco e tem vitória na Justiça contra ataques na internet

O candidato a prefeito de Osasco Dr. Lindoso (Republicanos) segue a agenda de caminhadas e atos para pedir votos nas eleições de novembro. Nos últimos dias ele passou por bairros da zona Sul da cidade, onde inaugurou um comitê de campanha. Entre as propostas, Lindoso promete congelar o valor do IPTU em Osasco.

“Somos a mudança que a nossa cidade precisa, e para começar, um dos nossos projetos do plano de governo é congelar o IPTU. Este IPTU é um roubo. Não podemos ter uma surpresa todos anos quando recebemos o carnê. E tem como fazer isso, nós faremos”, declarou o candidato.

Páginas no Facebook: Duas páginas do Facebook que atacavam a campanha de Dr. Lindoso foram denunciadas e devem ser retiradas do ar por violar diretrizes da propaganda eleitoral, determinou a Justiça Eleitoral.

