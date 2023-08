Drag queen vai ministrar culto em igreja inclusiva neste domingo em Osasco

A Igreja Evangélica Arautos de Cristo, localizada no Jardim Elvira, em Osasco, inicia neste domingo (6) a segunda edição da campanha “Derrubando as Muralhas”, a partir das 19h30.

A campanha terá duração de sete semanas. A cada domingo haverá um pregador convidado e entre eles a Missionária Drag Domytilla, que abordará a derrubada das muralhas do preconceito. A abertura do culto será realizada pela pastora Ana Maria, no domingo (06/08) com a condução do Bispo Leandro Vital, que encerrará a programação com o tema “libertos para proclamar as vitórias e bênçãos em nossas vidas!”.

A Igreja Arautos de Cristo é uma igreja inclusiva, aberta para todas as famílias. “Os nossos membros tem uma missão que é falar de Jesus e lutar para acabar com o preconceito contra as minorias”, afirma o bispo Leandro.

“Agradecemos a Deus pela grande diversidade presente neste mundo e nos apegamos à verdade de que cada um de nós foi criado à imagem de Deus e amado por Ele”, declarou.

Os cultos da Igreja Arautos de Cristo são todas as quarta-feira e domingos. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 97726-2007.

