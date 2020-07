Drive thru de feijoada em Santana de Parnaíba será dia 25

No sábado (25), a Instituição Rainha da Paz, com apoio da Prefeitura de Santana de Parnaíba, vai realizar a 2ª edição da feijoada solidária no sistema drive thru. Além de ajudar a entidade, o público concorrerá a duas cestas de produtos da marca Kicaldo.

A feijoada, que serve uma pessoa, é vendida a R$ 35 e deve ser reservada antecipadamente por meio do telefone (11) 4154-5060 ou (11) 96409-5049. O pagamento pode ser realizado via depósito ou cartão.

O pedido deve ser retirado no sábado, das 11h30 às 14h30, na sede da instituição, que fica na Estrada Ecoturística do Suru, 1.833.

Publicidade

A Rainha da Paz é uma instituição localizada na cidade de Santana de Parnaíba, que atende gratuitamente mais de 400 crianças com deficiência e famílias em vulnerabilidade social.