Duas mulheres tentam entrar em presídio de Osasco com drogas na calcinha

Duas visitantes foram flagradas tentando entrar no Centro de Detenção Provisória I (CDP) de Osasco com drogas sintéticas escondidas no forro da calcinha, no fim de semana.

publicidade

No sábado (10), policiais penais impediram a entrada da companheira de um detento. Durante a revista, um escâner corporal notou a presença de material suspeito na calcinha: 16 bilhetes e duas folhas de droga sintética.

Já no domingo (11), a mãe de um detento foi surpreendida com o escâner corporal, que detectou o invólucro de maconha escondido também no forro da peça íntima. Ambos os casos foram registrados no 5º DP de Osasco.