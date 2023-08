Duas tentam entrar com drogas no CDP de Osasco e acabam pegas

Duas mulheres foram pegas tentando entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória II ASP Vanda Rita Brito do Rego, em Osasco, neste sábado (26).

A primeira apreensão realizada envolveu a esposa de um dos reclusos da unidade. Quando a mulher passou pelo escâner corporal, os servidores de plantão notaram que nas imagens da cintura da visitante havia algum objeto estranho. Questionada, a visitante afirmou que trazia drogas no cós da calça.

A mulher retirou dois invólucros, sendo que em um deles havia uma substância esverdeada, cerca de 43 gramas, semelhante à maconha. No outro invólucro foram encontrados oito tiras de papel contendo aproximadamente 14 gramas de droga sintética, além de um relatório de controle de venda do ilícito.

A visitante, que era menor de idade, foi encaminhada para o 5º Distrito Policial de Osasco para a elaboração do Boletim de Ocorrência e o delegado determinou seu encaminhamento ao representante do Ministério Público, juntamente com a cópia da ocorrência.

A segunda apreensão também envolveu a companheira de um dos presos do CDP. Ao passar pelo escâner corporal, uma imagem suspeita chamou a atenção dos servidores. Ao ser abordada, a mulher afirmou que trazia drogas no cós da calça. Foram retirados seis invólucros com cerca de 44 gramas de substância esverdeada, semelhante à maconha, além de oito pedaços de papel com droga sintética de aproximadamente 12 gramas. O Boletim de Ocorrência também foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.

