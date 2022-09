“É Lula!”, declara o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, ao lado de Alckmin

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), afirmou, nesta sexta-feira (23), o seu apoio ao candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), que tem como vice Geraldo Alckmin (PSB), nas eleições de outubro.

A declaração foi feita pelo tucano em vídeo publicado pelo candidato a senador Márcio França (PSB) nas redes sociais. “A partir do momento em que o Dr. Geraldo decide se aliar à estrutura do Lula para o bem do Brasil, não tenho mais dúvida”, declarou o prefeito de Barueri.

No vídeo, Furlan defende que encontrou na chapa Lula-Alckmin “um grande equilíbrio capaz de fazer o Brasil do nossos sonhos”. “E é por isso que eu voto com o Lula”, completou o tucano.

“Muito feliz! Que honra, que alegria, Furlan. Alguém que o povo confia tanto como você. Estamos juntos”, afirmou Alckmin. “Se o Geraldo está junto, eu também estou. É Lula!”, finalizou o prefeito de Barueri.

Segundo Márcio França, que lidera as intenções de voto ao Senado por São Paulo e que deixou a disputa ao governo paulista para apoiar Fernando Haddad (PT), Rubens Furlan está entre os 132 gestores municipais do PDSB a apoiar o petista na corrida presidencial.

