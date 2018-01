Ed Motta chora ao ouvir Pablo Vittar: “Talento verdadeiro”

Da Revista Fórum

O cantor e compositor Ed Motta, reconhecidamente chato, exigente e mestre em esculhambar seus colegas de profissão, afirmou que se emocionou ao assistir Pabllo Vittar cantar “I Have Nothing”, sucesso na voz de Whitney Houston, durante a participação da cantora no programa “Altas Horas”, da Rede Globo.

“Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade”, disse Ed. “Depois conferi pelo YouTube que faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno.”

Em texto publicado em seu Facebook, Ed afirma que por “preconceito” sempre duvidou “do que é muito popular”, mas se rendeu ao ver a drag queen soltar a voz. Pabllo Vittar foi a maior revelação do pop brasileiro em 2017 e emplacou a música “K.O.” em todo o Brasil.

“Muita gente denominada/inventada pelo mercado como ‘artista’ com grandes vendagens, premiações simuladas, não tem um terço da capacidade vocal de Pabllo Vittar”, defendeu o músico. “Faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada.”

Louvado seja este lampejo de defesa dos direitos civis, sobretudo vindo de quem vem. Em 2015, Ed protagonizou uma polêmica em seu Facebook ao reclamar da presença da “turma mais simplória” de brasileiros que vão a seus shows no exterior.

“O negócio é que vai uma turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil. Público de sertanejo, axé, pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de futebol, com aquele relógio branco, e começa a gritar nome de time”.

O desabafo deixou muitos fãs revoltados e o cantor chegou a se desculpar nas redes sociais.

