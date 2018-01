Barueri oferece aulas de dança e oficinas de artes

Em 2017, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri impulsionou o lazer na cidade, oferecendo diversos programas gratuitos para o desenvolvimento cultural da população como o Núcleo de Dança, as Oficinas de Artes e ainda o projeto Biblioférias.

Em 2018, esses programas continuarão fazendo parte da programação gratuita da cidade para proporcionar uma alternativa cultural de qualidade aos munícipes.

Núcleo de Dança

O Núcleo de Dança, criado em fevereiro do ano passado, já é premiado em festivais reconhecidos e combina aulas práticas e teóricas envolvendo o balé clássico, dança contemporânea, danças brasileiras, musicalização e história da dança.

As inscrições para a seletiva de 2018 já estão abertas e encerrarão no dia 26 de janeiro. São gratuitas e online, basta preencher os dados pelo site www.barueri.sp.gov.br/sistemas/NucleoDeDanca. Podem se inscrever meninas nascidas entre 2003 e o primeiro semestre de 2010, e meninos nascidos entre 2002 e o primeiro semestre de 2010.

Biblioférias

O projeto reúne brincadeiras e atividades para o desenvolvimento saudável das crianças nas bibliotecas municipais, totalmente de graça. As inscrições serão abertas no dia 8 de janeiro de 2018 e poderão ser feitas em todas as bibliotecas da cidade.

As vagas são limitadas: Eny Cordeiro 40 vagas; Jair Honório e Luiz Fernandes, 100 cada uma; Luiz Odair, 30; Maria Salomé, 50; Max Zendron, 50; Oswaldo Eleutério, 20 vagas. Podem participar crianças com idade entre 4 e 8 anos – as atividades acontecerão de 22 a 26 de janeiro.

Oficinas de Artes

A partir do dia 8 de janeiro estarão abertas as inscrições gratuitas para as Oficinas de Artes, um projeto voltado a dança, artes plásticas, música e expressões artísticas, envolvendo 24 modalidades com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento cultural ao maior número possível de pessoas.

Os interessados podem se inscrever em até dois cursos e devem comparecer ao posto de inscrição com: atestado médico (original e cópia), cópia do RG, cópia do comprovante de residência, foto 3×4 (uma para cada curso). Serão oferecidas 23 modalidades gratuitas para toda a população de 4 a 60 anos.

Contato:

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4199-1600 ou pela página facebook.com/culturabaruerioficial.