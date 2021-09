Edital de concurso com 186 vagas para professores em Osasco é retificado

O concurso público que abriu 186 vagas para professores de ensino infantil na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) foi retificado com alteração no horário da prova objetiva, marcada para o dia 5 de dezembro.

publicidade

Com a alteração, a prova para as 179 vagas de professor de desenvolvimento infantil ocorrerá no período da manhã e para a as sete oportunidades de professor Polivalente – PEBI será no período da tarde.

Os professores de desenvolvimento infantil contratados por meio do concurso 01/2021 da Fito, em Osasco, terão salário de R$ 2.886,24, com jornada de 40 horas semanais. Exige-se ensino superior completo em pedagogia e experiência de pelo menos três anos no magistério.

publicidade

Para o cargo de professor polivalente – PEBI, a remuneração é de R$ 2.970,52 e jornada de 25 horas semanais. Entre as exigências para o cargo estão graduação ou licenciatura em pedagogia e habilitação em magistério para educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Os contratados receberão também cesta básica ou vale-alimentação e vale-transporte. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

publicidade

As inscrições para o concurso público em Osasco com 186 vagas para professores infantis na Fito serão realizadas de 13 de setembro a 18 de outubro, por meio do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para se inscrever é de R$ 56,50 para professor polivalente – PEBI e de R$ 86,50 para professor de desenvolvimento infantil. Clique aqui e confira o edital na íntegra.

OPORTUNIDADES// Seleção para 100 vagas de emprego em Barueri acontece na manhã de quarta (8)