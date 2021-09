Celso Portiolli acredita que estúdio do SBT em Osasco é mal-assombrado

O apresentador Celso Portiolli reacendeu uma lenda urbana de que um dos estúdios do SBT em Osasco é mal-assombrado. “Tanto é que os paranormais que gravaram aqui também sentiram uma presença. As pessoas até escutam vozes à noite”, afirmou o novo apresentador do “Show do Milhão”, segundo o jornal “Agora São Paulo”.

A lenda de que um dos estúdios do SBT em Osasco, mais especificamente o de número 6, é mal-assombrado também já foi endossada por outros artistas, inclusive por Hebe Camargo. A emissora já fez até reportagens sobre as tais assombrações.

A apresentadora Sônia Abrão já afirmou que acredita que o estúdio 6 do SBT é mal-assombrado. “Vou falar uma coisa que vocês e podem achar que é bobeira, mas eu já estive até no Ratinho fazendo uma matéria de que esse estúdio é mal assombrado“, disse.

Diversos funcionários da emissora contam que já viram vultos, ouviram barulhos estranhos e presenciaram fenômenos não explicados no estúdio 6, onde é gravado o “Programa do Ratinho”.

O “estúdio mal-assombrado” já foi inclusive tema de reportagens de programas da emissora de Osasco:

