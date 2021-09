Moradora de Osasco ganha R$ 10 mil no novo “Show do Milhão”

Sucesso entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, o “Show do Milhão” está de volta no SBT, agora apresentado por Celso Portiolli. A nova versão do programa de perguntas e respostas estreou na sexta-feira (3) com uma moradora de Osasco entre os primeiros participantes. A artista de circo osasquense Alessandra faturou R$ 10 mil.

A participação dela se encerrou em com a seguinte pergunta: “Segundo o Livro dos Recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo?”. A moradora de Osasco respondeu a alternativa 2 – 27 anos, mas a resposta correta era a 3 – 29 anos.

O “Show do Milhão” é exibido nas noites de sexta-feira, por volta das 23h15, no SBT. No programa, os participantes podem ganhar até R$ 1 milhão, contando com a ajuda dos universitários, das placas e das cartas.