Editais de concurso público abrem mais de mil vagas na Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia publicou hoje dois editais de concurso público para preencher 1.207 vagas nas áreas da Educação e Saúde, de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começam no dia 29 de janeiro e vão até 23 de fevereiro.

No edital 2/2024 está prevista a contratação de 526 profissionais para a área da Educação. Entre os cargos oferecidos estão: agente escolar, auxiliar de classe, secretário e diretor de escola, professores adjuntos II de diversas disciplinas, professores de educação básica II de diversas disciplinas, professor interlocutor de Libras e supervisor de ensino.

Já o edital 3/2024 vai selecionar 681 pessoas para a Saúde: agente comunitário de saúde, agente de controle de vetores, assistente de farmácia, auxiliar em saúde bucal, condutor de ambulância, condutor de ambulância SAMU, cuidador de saúde mental, monitor de atividades CAPS, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem do trabalho.

O concurso público da Prefeitura de Cotia prevê ainda a contratação de técnico de enfermagem SAMU, técnico em gesso, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em zoonoses, biólogo, dentista, educador físico em saúde, enfermeiro, enfermeiro de família, engenheiro sanitarista, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta ortopédico, fisioterapeuta neurológico, fonoaudiólogo e fonoaudiólogo audiologia.

Também serão contratados médicos em diversas especialidades, além de nutricionista em saúde pública, pedagogo CAPS, professor de música CAPS, psicólogo em saúde pública, psicólogo em saúde público formação em ABA e terapeuta ocupacional.

Seleção e inscrições no concurso público da Prefeitura de Cotia:

Para a seleção, há cargos em que o candidato fará prova objetiva; objetiva e prática; objetiva, títulos, dissertativa e prática; objetiva, títulos e dissertativa; e, objetiva e títulos.

As inscrições devem ser feitas em (www.concursosrbo.com.br). A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido, e variam entre R$ 35 e R$ 165, com pagamento a ser realizado até o dia 26 de fevereiro.

Leia aqui o edital 02/2024.

Leia o edital 03/2024.

Além destes, foi publicado ainda o edital para o concurso público com 150 vagas na Guarda Civil Municipal de Cotia.