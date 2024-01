Terça-feira (23) tem seleção em Jandira com 10 vagas para limpeza de prédios e escritórios

Terça-feira (23) tem seleção em Jandira com 10 vagas para limpeza de...

A Casa do Trabalhador de Jandira promove, na terça-feira (23), uma seleção para preencher 10 vagas de técnico de utilidades. As oportunidades são para trabalhar no time da empresa SERVSUL, executando serviços de limpeza nos prédios, escritório e instalações.

O salário oferecido é de R$ 1.590. Os colaboradores contam também com benefícios como vale-transporte, vale alimentação, cesta básica, além de plano de carreira.

Confira os requisitos exigidos para participar da seleção em Jandira:

Pessoas do sexo masculino ou feminino;

Ter de 18 a 50 anos;

Possuir experiência na função;

Ensino Médio completo.

Os interessados em participar do recrutamento devem comparecer na Casa do Trabalhador de Jandira (na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, nº 1.570 – Vila Mercedes), na terça-feira (23), a partir das 9h.