Eduardo Bolsonaro vem armado a Osasco gravar programa com Silvio Santos

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, veio armado gravar participação no “Programa Silvio Santos”, nos estúdios do SBT, em Osasco, no sábado (6). O irmão dele, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também participou.

Os dois posaram para foto junto a Silvio Santos na qual é possível ver que Eduardo está com uma arma na cintura. O deputado federal postou a imagem no Twitter.

Gravando com a lenda da comunicação Silvio Santos para o programa Três Pistas, do SBT, que vai ao ar dia 14/JUL (DOM). Simpatia é pouco! @PgmSilvioSantos @SBTonline @FlavioBolsonaro pic.twitter.com/IewX4lsMio Publicidade — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) 6 de julho de 2019

