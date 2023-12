Educação de Osasco entrega certificados a voluntários que participam de cursos de capacitação

A Secretaria de Educação de Osasco realizou uma cerimônia de certificação para 130 voluntários que atuaram no projeto “Escola, no Olhar de quem cuida”, que juntos com assessores pedagógicos, oferecem cursos de capacitação às comunidades nos espaços educacionais da rede municipal de ensino.

O evento foi realizado na terça-feira (5), no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, no Centro de Osasco.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, é madrinha do projeto e esteve no evento com o prefeito Rogério Lins, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o adjunto José Toste Borges, a secretária executiva de gestão escolar, Izilda Orlando, o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, o vereador Délbio Teruel, e Gabi Pessoa, representando o deputado estadual Gerson Pessoa.

“Quando vou visitar alguns cursos, sempre vejo relatos de pessoas que falam como o projeto impactou suas vidas. A filha de um senhor que faz o curso de pintura me disse que a atividade serviu de terapia para ele. Ficamos felizes em saber que o projeto tem bons frutos”, disse Aline. “Somos muito gratos aos voluntários e aos assessores pedagógicos que dedicam seu tempo e conhecimento para ajudar a mudar a vida de outras pessoas”, completou Rogério Lins.

Em dois anos de existência, o projeto já atendeu cerca de 11 mil famílias. Entre os cursos oferecidos estão: música, teatro, canto, educação financeira, informática e dança para as mais variadas faixas etárias.

Os cursos são ministrados em 56 Emefs. “Esse projeto vem crescendo a cada ano. Quando me foi apresentado, era ainda embrionário e disse que tínhamos que fortalecê-lo, porque quanto mais a comunidade está inserida no contexto da escola, menos vulneráveis estarão nossas unidades escolares”, avaliou Piteri.