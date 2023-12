Autoescola de Osasco é denunciada por fraude e hostiliza fiscais do Detran durante vistoria

publicidade

A Ouvidoria do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) recebeu a denúncia de que um Centro de Formação de Condutores (CFC) de Osasco estaria cometendo fraude no sistema de biometria digital, adotado para o reconhecimento e registro da presença do candidato nas aulas, e até nas avaliações para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação.

Na tarde de ontem (6), os funcionários do órgão foram até a autoescola em busca de moldes de silicone, comumente utilizados para esse tipo de fraude, mas foram hostilizados pelos funcionários, que não permitiram a realização da inspeção.

Segundo o Detran, os funcionários recolheram os objetos e abandonaram o local para que as provas não fossem apreendidas. Ainda de acordo com o órgão, o proprietário da autoescola, que se apresentou como sargento reformado da Polícia Militar, tentou se prevalecer da função para intimidar os agentes.

Também foram identificadas irregularidades quanto às aulas que deveriam estar ocorrendo no momento da fiscalização.

Diante da situação, os funcionários do Detran chamaram a Polícia, que decidiu pela elaboração de um boletim de ocorrência a partir dos depoimentos dos fiscais.

Os responsáveis do CFC irão responder pelo crime de inserção de dados falsos em sistema público informatizado, que prevê pena de reclusão que pode chegar a doze anos, além de multa.

O estabelecimento, cujo nome não foi informado pelo Detran, seus diretores e instrutores tiveram suas atividades suspensas. Além disso, o Detran promete tomar todas as providências necessárias para a responsabilização imediata da autoescola junto ao órgão.