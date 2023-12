Carro pega fogo no Bussocaba, em Osasco

Um veículo foi consumido por chamas, no final da manhã desta quinta-feira (7), no bairro Bussocaba, em Osasco. Ainda não há informações sobre feridos nem a causa do incêndio.

A Polícia Militar está no local, rua Treze de Setembro, para prestar apoio à ocorrência. A orientação é para que condutores e populares evitem a via.

Com informações do “SPTV”, da TV Globo