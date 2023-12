Padre Fábio de Melo abre programação de Natal em Barueri neste sábado

O Natal Encantado de Barueri será inaugurado neste sábado (9), com uma apresentação especial do Padre Fábio de Melo. A atração ocorrerá às 20h30, no palco em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro.

Ao longo de sua carreira na música, Padre Fábio de Melo lançou singles de grande sucesso em parceria com artistas como “Quando o sono bater” (com Luan Santana, 2020), “Não desisto” (com Simone e Simaria, 2020) e “Retrovisor” (com Ivete Sangalo, 2021).

Ao todo, o Padre Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs, além de 3,5 milhões de livros. Nesta apresentação especial na cidade de Barueri, ele mostrará ao público muitos hits e também seu novo single, Coração Transgressor.

A programação completa do Natal Encantado de Barueri:

Palco em frente ao Ginásio José Correa, às 20h30

– Dia 9 (sábado) – Padre Fábio de Melo;

– Dia 10 (domingo), Raça Negra;

– Dia 14 (quinta-feira) Melim;

– Dia 15 (sexta-feira) Pedro Sampaio;

– Dia 16 (sábado) Santanna – O Cantador;

– Dia 17 (domingo), Zélia Duncan;

– Dia 20 (quarta-feira), Soraya Moraes;

– Dia 21 (quinta-feira), Felipe Araújo;

– Dia 22 (sexta-feira), Pixote.

Palco Boulevard Central, às 19h

– Dia 13 (quarta-feira), Núcleo de Dança de Barueri;

– Dia 14 (quinta-feira), Coral Infantil com a Cantata de Natal.

Endereços das apresentações

Palco Boulevard Central: Av. Vinte e Seis de Março, s/n – Centro;

Palco em frente ao Ginásio José Correa: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro.