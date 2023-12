Atleta osasquense renova com o Grêmio, vice-campeão brasileiro

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense acertou a permanência do atleta osasquense Everton Galdino no elenco, ampliando seu vínculo por mais três anos.

O clube efetuou a compra de 70% dos direitos econômicos do meia-atacante na transferência do Tombense para o Tricolor.

Everton Galdino Moreira é natural de Osasco e chegou em dezembro de 2022 por empréstimo. Em um acordo positivo para os planejamento da próxima temporada, o Grêmio concretizou a opção de compra.

Com a camisa do Tricolor, Galdino atuou em 41 jogos marcando oito gols na temporada. Conquistou os títulos do Gauchão e da Recopa Gaúcha 2023, além do vice-campeonato brasileiro.

Ficha técnica:

Nome: Everton Galdino Moreira

Posição: Meia-atacante

Nascimento: 17/03/1997

Naturalidade: Osasco/SP

Clubes: Vila Nova/GO, Tombense/MG, Ponte Preta/SP, Figueirense/SC e Tombense/MG