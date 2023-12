Preso em Barueri homem suspeito de matar mulher a tiros em Itaquaquecetuba

Policiais militares prenderam, no Centro de Barueri, um homem suspeito de matar uma mulher a tiros após uma discussão, em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. A prisão aconteceu na madrugada de segunda-feira (4).

Equipes faziam patrulhamento e foram informados pelo COPOM que o condutor de um veículo modelo Hilux havia praticado homicídio a instantes pela cidade de Itaquaquecetuba, e que o veículo estava circulando em Barueri. Diante das informações, foi intensificado o policiamento com vistas ao veículo.

O sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Barueri, identificou, por meio das câmeras instaladas na cidade, que o veículo estaria nas proximidades do bairro Aldeia de Barueri. Logo, os policiais se dirigiram para a região e continuaram as buscas.

Por volta da 00h30 pela área central, os policiais visualizaram um veículo com as características características trafegando no contra fluxo, de imediato a equipe realizou a abordagem na Avenida Arnaldo Rodrigues Bitencourt.

Durante a abordagem foram localizadas 23 munições intactas de revólver, calibre .38. Segundo a PM, o suspeito afirmou que no veículo havia uma arma de fogo. Ele teria contado também que havia se desentendido com uma mulher e efetuado disparos contra ela, em Itaquaquecetuba. O crie aconteceu no domingo (3).

O revólver foi localizado. Diante dos fatos, os policiais conduziram o indivíduo à Delegacia onde permaneceu à disposição da Justiça.