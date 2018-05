Ellen Rocche: de Itapevi para a Ilha de Caras

Criada em Itapevi, Ellen Rocche vem atraindo cada vez mais os holofotes para o seu talento. A atriz estrelou um ensaio fotográfico na glamourosa Ilha de Caras e deu uma entrevista à revista na qual fala sobre as barreiras que rompeu para chegar ao sucesso.

“A competência ultrapassou a barreira da beleza. A oportunidade estava difícil de chegar”, afirmou ela, que interpreta Suzy em O Outro Lado do Paraíso. Após o fim da novela, a atriz vai gravar a quarta temporada da nova Escolinha do Professor Raimundo.

Ellen também falou sobre o namoro com o nutricionista Rogério Oliveira. “É um homem maravilhoso, parceiro, companheiro. A gente tem pouco tempo de relacionamento, mas parece que já nos conhecemos a vida inteira”.



A musa afirmou à Caras que o assédio diminuiu após a fama. “Parece que depois que fiquei famosa, me tornei inacessível. Antigamente, existia uma coisa muito próxima porque eu estava no ônibus… Hoje em dia, se eu andar na rua o povo vai olhar e falar ‘será que é ela?’. Os homens não chegam me cantando”.

Juventude em Itapevi

Bem diferente do assédio que ela relatou ter sofrido na juventude, em Itapevi. “Quando andava de ônibus e metrô eu sofri [assédio]. Sempre fui doce, meiga, mas, quando era encoxada, encarava até a pessoa sair. Não me sentia acuada. Cresci na Cohab, em Itapevi. A vida me ensinou a me defender”, afirmou, em entrevista ao jornal Extra.

Sobre o destaque que tem ganhado como atriz, Ellen Rocche afirmou, à Caras: “Me sinto uma vencedora. Busco me tornar um ser humano cada vez melhor todos os dias. Tenho orgulho da minha história. Estou muito feliz e realizada neste momento”.

