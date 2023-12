Em Barueri, decorador é morto a facadas dentro de casa; polícia prende suspeito

Um homem suspeito de envolvimento na morte de um decorador, em Barueri, foi detido pela polícia na Praia Grande, litoral de São Paulo. O crime aconteceu na noite da quarta-feira (6), dentro da casa da vítima.

O corpo de Ricardo Santos de Souza, de 42 anos, foi encontrado na manhã de quinta (7) por um colega de trabalho, que estranhou sua ausência no serviço e foi até a casa dele. Ricardo morreu após ser esfaqueado na região do pescoço e tórax.

O delegado Andreas Schiffmann, responsável pelo caso, afirmou ao “Brasil Urgente”, da Band, que há sinais de que a vítima entrou em luta corporal antes de morrer. O assassino fugiu com o celular e o carro da vítima.

Segundo a polícia, o principal suspeito que foi detido estava com a mesma camiseta usada na noite do crime, com vestígios de sangue. A roupa passará por perícia. “Houve o delito, logo depois ele encontrou com os três [colegas] e desceram para a praia. A princípio, o que conseguimos apurar é que os cartões de crédito da vítima foram utilizados”, informou o delegado.

A polícia trabalha com a possibilidade de um crime passional, mas não descarta a possibilidade de latrocínio.

Com informações do Brasil Urgente