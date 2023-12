Em Osasco, CRAS do Km 18 é reaberto após reforma

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Domênico Spedaletti, localizado na Rua Vitório Tafarello, no Km 18, foi reaberto após passar por ampla reforma. A entrega das instalações aconteceu no dia 3 de dezembro, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins.

A reforma da unidade contemplou recepção, banheiros, salas multiuso, de reuniões, de atendimento, de equipe técnica, cozinha e o salão de eventos. Além de pintura interna e externa, também foram feitas a substituição de telhas, rufos e espigões, substituição do piso cerâmico, entre outras melhorias.

O CRAS é considerado a porta de entrada da Assistência Social. É o local público, que normalmente está localizado nas áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.