Em Barueri, inscrições para cursos gratuitos de cabeleireiro, maquiagem e manicure, entre outros, começam na segunda (17)

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) tem boas notícias para quem tem entre 18 e 65 anos e quer mudar de profissão ou se qualificar no ramo escolhido. A partir de segunda-feira (17) estarão abertas as inscrições para diversos cursos.

Na área da estética e beleza, serão oferecidas vagas para: cabeleireiro feminino (beleza afro), cabeleireiro masculino (barbearia), maquiagem profissional, design de sobrancelha, manicure e pedicure (unha em gel), estética corporal e estética facial.

Para quem se interessa por trabalhos manuais, serão oferecidos cursos de: boneca em tecido, scrapbook, bijuteria e patchwork.

Já para quem tem ou quer desenvolver as habilidades culinárias, serão oferecidos cursos de páscoa vintage, forno e fogão (regionalidades), confeitaria contemporânea e retrô e panificação especializada.

Estará disponível também um curso intitulado “Formação de garçom e como encantar o cliente na arte de bem servir”.

Quem tiver interesse deve comparecer à sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço em Barueri. As vagas são limitadas e só será permitido aos participantes fazer um curso por vez.

As aulas terão início em fevereiro de 2019 e os cursos têm duração entre 16 e 96 horas / aula.

Serviço

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) fica na avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro.

As inscrições ocorrem de segunda a sexta-feira (vagas limitadas), no 1° andar (recepção do Departamento de Gestão de Projetos) das 8h às 16h30.