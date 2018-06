Em Barueri, serviços municipais voltam ao normal amanhã

Com o abastecimento se normalizando após o fim da greve dos caminhoneiros, nesta segunda-feira (4), todos os serviços municipais retornam à normalidade em Barueri, inclusive as aulas na rede pública de ensino (os dias suspensos serão repostos sem prejuízo do ano letivo).

As aulas para Educação Infantil (Emeis) e maternais já haviam sido retomadas logo na última terça-feira (dia 29). O transporte público opera com toda a capacidade da frota de ônibus desde quarta-feira (dia 30). Os serviços de saúde (Hospital, UBSs, policlínicas e prontos-socorros) não sofreram nenhuma interrupção, assim como a coleta de lixo e o expediente nas repartições municipais.

Na segunda-feira também serão normalizadas as aulas nas escolas de esportes do Programa Barueri Esporte Forte, bem como o atendimento regular aos frequentadores da Secretaria da Mulher e da SDPD em todas as atividades.