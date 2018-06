Ator anuncia aposentadoria do Quico

Após 48 anos, o ator Carlos Villagrán anunciou que vai aposentar o personagem Quico, da Turma do Chaves. “Sinto que devo me aposentar por respeito ao público e a mim. Devo pendurar os tênis do Quico pela idade que tenho”, afirmou o ator de 74 anos à Televisa.

O ator afirmou, aos risos, que seu pior inimigo é “uma criança que aparece na televisão e sou eu, só que com 48 anos a menos”.