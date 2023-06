Em Brasília, Emidio visita ministra da Gestão e pede a reabertura do INSS de Carapicuíba

Em Brasília, Emidio visita ministra da Gestão e pede a reabertura do...

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) esteve nesta terça-feira (30), em Brasília, para uma reunião com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Na ocasião, o parlamentar falou sobre a atual situação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Carapicuíba.

Emidio explicou que com o fechamento da agência há três anos, muitos moradores da cidade “estão sendo obrigados a buscar atendimento em agências distantes”, em cidades vizinhas.

No documento que levou aos ministros, Emidio apresentou dados mostrando que em abril um processo aberto buscando a reabertura da agência do INSS de Carapicuíba chegou ao ministério e aguarda verificação.

Em publicação nas redes sociais, Emidio comemorou o resultado da reunião. “Todos os ministros do Governo Lula estão empenhados em agilizar processos que têm o objetivo de oferecer mais e melhores serviços públicos para a população”, escreveu.