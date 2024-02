Em busca do título, piloto de Itapevi começa em 2º lugar no Paulista de Fórmula Vee

Em busca do título, piloto de Itapevi começa em 2º lugar no...

O piloto Lucas Veloso, de Itapevi, começou em alta na temporada 2024 da Fórmula Vee. Na 1ª etapa do Campeonato Paulista, disputada no último fim de semana em Interlagos, São Paulo, ele conquistou um segundo lugar e já está na briga pela conquista do título inédito.

Terceiro colocado da competição em 2023 e vice-campeão em 2022, Lucas Veloso comprovou mais uma vez sua posição como um dos principais pilotos da categoria. E o resultado poderia ter sido ainda melhor nesta etapa não fosse uma “bobeada”, como ele mesmo definiu.

O piloto de Itapevi recebeu uma punição na primeira prova, disputada no sábado (24), por ter feito uma ultrapassagem irregular em bandeira amarela, o que é proibido. Isso aconteceu no momento em que o safety car entrou na pista para paralisar a prova, em razão da tempestade que atingiu o autódromo. A corrida teve que ser encerrada a uma volta do final.

“Eu realmente não vi a bandeira amarela, acreditei que só estava valendo a partir do posto de fiscalização seguinte na pista. Infelizmente, me custou alguns pontos”, disse o piloto de Itapevi. Na verdade, ele poderia ter terminado a etapa na liderança do campeonato. Com a punição de 20 segundos de acréscimo no seu tempo final de prova, ele perdeu o segundo lugar na prova e caiu para sexto.

No domingo (25), com tempo firme, Lucas Veloso mostrou mais uma vez porque é um dos principais pilotos da categoria. Ele brigou o tempo todo pela vitória e terminou na segunda colocação, em prova decidida na linha de chegada, apenas 0s539 atrás de Wallace Martins.

“Foi uma prova muito disputada, muita gente embolada e cheguei até a assumir a liderança. Mais uma vez, foi um pequeno detalhe que fez a diferença, menos de um segundo. Mas termino esta etapa muito satisfeito e confiante para fazer um grande campeonato”, disse o piloto, que fez a estreia do novo visual do seu carro, desta vez todo vermelho.

Lucas Veloso ocupa a quarta posição na classificação geral, com 28 pontos. A liderança é do novato Edmar Silva, com 34. Atual campeão, Levi Simões divide o segundo lugar com o também novato Augusto Aguila, ambos com 30.