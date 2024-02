Feira de franquias retorna a Osasco com oportunidades de negócios a partir de R$ 4,9 mil

Feira de franquias retorna a Osasco com oportunidades de negócios a partir...

A cidade de Osasco recebe no dia 12 de março mais uma edição da feira de franquias FranchiseB2B, no Hotel Urban, que fica na avenida Santo Antônio, 1453. A entrada é gratuita, mas a organização do evento pede que os interessados levem dois quilos de alimento não perecível, que serão doados à instituição LBV.

publicidade

O investidor terá a oportunidade de conhecer as franquias mais lucrativas dentro do mercado do Franchising Brasileiro, de diversos seguimentos.

“Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 4.900”, comenta Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B.

publicidade

Entre as marcas participantes estão: AcquaZero, Artrend, B2B beaty&health, Bellaza, Brasil Cacau, Brasilnutrishop, Buddha Spa, Cakech, Camila Nascimento, Campinas Celulares, Chefinhos, Creamberry, Croasonho, Decorcolors, EncontreSuaViagem e Fastescova.

Griletto, Guia-se, Home Angels, Jinjin, Kopenhagen, leads e leads, Mazze, Montana Grill, Mulheres Habilitadas, Nação Verde, Odonto Excellence, Only Mule, Pizza do Rão, Franquias Paiol, Pizza do Faustão, Puket, Quisto, Rap Chef, Suav, T Donuts, Up Express, Visão Total e Zaplus Car também estarão presentes.

Para conhecer todas as franquias participantes da edição e agendar horário com as marcas individualmente é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br.