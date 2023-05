Em Cotia, filha procura por pai que sofre com depressão e está desaparecido há 9 dias

O morador de Cotia Francisco Tadeu Vieira Lucena, de 56 anos, está desaparecido desde o dia 21 de maio. A filha dele, Angélica, contou que o pai sofre com depressão e saiu de casa, no Jardim Leonor, apenas com a roupa do corpo.

Ao Visão Oeste, Angélica disse que conseguiu entrar em contato com Francisco no domingo (21), e que “o celular parou de funcionar na segunda”. “Quando falei com ele, ele disse que estava no Pátio Cotia, que fica perto de onde mora”, afirmou, por telefone.

Angélica já registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento e visitou hospitais e IML (Instituto Médico Legal) na região, mas ainda não sabe do paradeiro do pai.

Quem tiver informações que possam ajudar a família a encontrar o morador de Cotia pode ligar no telefone (11) 95203-8874 ou entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia 181.