Swift abre vagas de atendente de loja em Barueri, Osasco, Cotia e região

A rede de varejo especializada em proteínas congeladas Swift está com vagas de emprego abertas em lojas nas cidades de Barueri, Osasco, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira. As oportunidades são para o cargo de atendente de loja, com contratação efetiva.

Em Barueri, há vagas nas unidades de Alphaville, Carrefour Tamboré, Pão de Açúcar Alphaville e no mercado São Vicente. Na cidade de Osasco, as vagas são para atuar nas lojas da Swift no Atacadão, Barbosa, Carrefour Osasco, na unidade da Nova Granada e no KM 18.

Já em Itapevi, há oportunidades nos pontos da Swift localizados nos supermercados Lopes e Barbosa. A rede está contratando atendente de lojas também nas cidades de Cotia (Granja Viana, Raposo Tavares e Barbosa de Caucaia) e em Santana de Parnaíba.

O salário não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela Swift são vale-transporte, vale refeição, vale alimentação, assistência médica e odontológica (opcional), seguro de vida (opcional), Gympass, telemedicina Einstein, desconto em instituições de ensino e de idiomas, Experiência Swift e compras na loja com repasse em folha.

Requisitos e como se candidatar às vagas nas lojas da Swift em Barueri, Osasco e região:

Os candidatos devem ter o ensino médio completo ou estar cursando ensino superior, disponibilidade de horário para trabalhar aos finais de semana, mínimo 2 anos de experiência com vendas e atendimento ao cliente e vivência no segmento do varejo. Desejável curso profissionalizante em áreas de venda e atendimento e morar próximo à uma das lojas.

Os interessados devem acessar o site de vagas da Swift, onde podem escolher a loja na qual desejam concorrer à vaga de emprego, cadastrar o currículo online e obter mais informações.