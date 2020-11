Em Cotia, Rogério Franco e Welinton Formiga seguem em disputa acirrada

Com 59,91% das urnas apuradas em Cotia até o momento, a disputa pela Prefeitura segue acirrada entre o atual prefeito Rogério Franco (PSD), com 49,39%, e Welington Formiga (PSB), com 43,97%.

De acordo com a primeira parcial do resultado da votação divulgada pela Justiça Eleitoral, na noite deste domingo (15), os demais adversários que concorrem ao cargo de chefe do Executivo do município estão com menos de 5% dos votos, sendo Dr. Silvio Cabral (PSOL), com 2,46%, Marcel Muscat (PSL), com ,91% e Zé do Boné (PT), com 1,06%.