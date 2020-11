Horóscopo do Dia (16/11) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (16/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É um dia glorioso em que o sol brilha no seu signo e traz todos os tipos de benefícios, particularmente no plano sentimental. Você vai se sentir bem desfrutando da companhia e do carinho…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, deve apostar em uma comunicação clara, o que o ajudará a defender suas posições. Existem pessoas tóxicas que querem tirar vantagem de você, e especialmente de suas ideias. Defenda sua propriedade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos assuntos sentimentais, a paixão e o romance serão suas principais características na maior parte do dia. Isso o ajudará a consolidar o vínculo que tem com alguém. Não lhe faria mal…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, hoje você terá um sexto sentido que o usará para poder tirar o máximo desempenho da sua jornada laboral. Saberá como investir seu tempo muito bem, aproveitando a rentabilidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor ocupa grande parte da sua vida, virou uma peça fundamental. Suas novas formas de ver as coisas e entender o relacionamento que tem com essa pessoa o ajudam a criar…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral você estará muito focado em atingir seus objetivos, mesmo que sejam um pouco idealistas. Está criando sua própria marca pessoal com sucesso e, se for um trabalhador autônomo, verá como está ficando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Neste dia vai perceber que tem a chance de ser feliz nos braços de alguém especial que já declarou seu amor. Sempre carregará um sorriso em seu rosto e redescobrirá a vida simples e…

Dinheiro & Trabalho: Na esfera laboral, terá um dia muito próspero em um nível profissional. Algumas de suas metas profissionais se materializarão e você se sentirá muito satisfeito consigo mesmo nesse sentido. Além disso, vai conseguir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você deve ter uma comunicação transparente, aberta e afetuosa com a pessoa pela qual está apaixonado. Como os sentimentos estão aflorando hoje, eles o incentivam a querer se…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional você está em um período em que será muito exigido. No entanto, isso não é um obstáculo para que alcance os objetivos propostos, porque você é uma pessoa responsável e cumpridora com suas tarefas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Estará em um dia com uma forte energia cósmica. Existem questões e decisões importantes a serem tomadas nos assuntos do coração. Tem como objetivo fazer com que aquela…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, vai optar por um papel mais discreto no campo laboral. Sem dúvida, sabe como fazer com que todos gostem de você, mas sua estratégia o levará a assumir uma segunda linha. E assim, em alguns dias, você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com a pessoa que o atrai está em um momento muito poderoso para poder iniciar o relacionamento tão sonhado. A atração física e a paixão serão os protagonistas da sua vida a partir…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao campo laboral e profissional, suas iniciativas serão bem-vindas por aqueles que o rodeiam. O converterão em alguém importante que eles consultarão se tiverem que tomar decisões arriscadas. Terá que assumir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Estão surgindo novos sentimentos no plano sentimental e está se sentindo atraído por uma pessoa por quem nunca sentiu nada. Mas seja cauteloso e discreto durante o processo de conquista…

Dinheiro & Trabalho: No nível laboral e profissional, hoje você terá a sensação de que apesar dos seus esforços não consegue avançar mais. Está na hora de mudar de emprego? Você está pronto? Tem muito o que pensar sobre isso. Em relação à… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje pode ser um dia que você lembre como o primeiro passo em direção a um objetivo comum que pode fazer história. Será algo que você esperava e vinha desejando muito. A pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, tente lidar da melhor maneira com a situação que está vivendo no momento porque em breve a prosperidade estará com você. Vai conseguir alcançar o que se propõe na vida laboral. Aprenda a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Aceite sua realidade emocional se estiver interessado em ter um relacionamento sério com aquela pessoa pela qual é apaixonado. Pese a que seu equilíbrio pessoal a coisa mais importante…

Dinheiro & Trabalho: Você está iniciando um ciclo de possibilidades econômicas altamente favoráveis ​​e, embora não pareça, o dinheiro desejado está muito próximo. Novos caminhos de trabalho estão sendo abertos, portanto, se agora está fazendo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vai se deixar levar pelo vento da paixão e procurará ter bons momentos com alguém que gosta deixando seu dia mais bonito. Nesse tipo de relação tudo está indo bem, mas você quer…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral, ouça as opiniões de outras pessoas e você descobrirá conselhos valiosos e boas recomendações aplicáveis ​​ao seu trabalho que aumentarão seu desempenho. Sua atitude receptiva permitirá que você dê… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua o conectará com seus sentimentos e a poesia ocupará um espaço na sua maneira de mostrar o que sente por alguém especial. É um dia magnífico para fortalecer e melhorar o vínculo…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas impulsionam seus projetos laborais e o recompensam por sua paciência e perseverança. Se você está tentando ter sucesso na sua profissão há muito tempo, é hora de receber recompensas por tanta dedicação e esforço… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

