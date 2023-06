Em encontro com presidente da Caixa, Emidio pede reabertura da superintendência de Osasco

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) se reuniu com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, para solicitar a reabertura da superintendência do banco em Osasco. O encontro ocorreu na última quinta-feira (22).

Na ocasião, o deputado afirmou que o fechamento da superintendência e a transferência do atendimento para a região norte da Capital tem prejudicado Osasco e as demais cidades da região.

No documento que levou à presidente do banco, Emidio apresentou dados que evidenciam a importância da região. “A população estimada na região supera 2,3 milhões de habitantes, sendo em Osasco mais de 30% deste total. Além da questão populacional, hoje a região conta com o maior consórcio intermunicipal do país, e Osasco e Barueri estão entre os 15 maiores PIBs do Brasil”, diz o documento.

O petista disse que a reestruturação feita em 2020, com o fechamento de várias superintendências, impactou negativamente no atendimento dos municípios que compõem a região.

“É perceptível que a incorporação e o formato de atendimento direcionado pela Caixa, em especial no que se refere às diversas regiões da maior metrópole do país tem sido aquém das necessidades dos municípios e suas populações. As unidades da região Oeste e Norte estão aglutinadas e dificultam o atendimento das demandas específicas relacionadas às regionalidades que se distinguem”, explicou o deputado.

Segundo Emidio, a presidente da Caixa se comprometeu a estudar a possibilidade de reabertura da superintendências.