Em Osasco, bandidos sequestram, obrigam família a transferir R$ 65 mil via PIX e fazem a festa com cartões das vítimas

Três bandidos que mantiveram quatro pessoas de uma mesma família refém e fizeram as vítimas fazerem transferências que somam R$ 65 mil via PIX, em Osasco, foram presos por policiais militares do 14º Batalhão.

Os PMs conseguiram resgatar a família após abordarem dois suspeitos que haviam feito compras com cartões de outras pessoas em uma adega na rua Salvador Sindona, no Jaguaribe. Os policiais suspeitaram ao vê-los lotando um carro de bebidas de alto valor. As compras somaram mais de R$ 2,7 mil.

Os bandidos, que também estavam com um celular roubado, acabaram admitindo aos policiais que um terceiro homem mantinha a família dona dos cartões refém e informaram o local.

Os três criminosos foram presos e a família foi resgatada sem ferimentos. Também foram recuperados objetos roubados das vítimas, como celulares e joias. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco. Os criminosos vão responder por extorsão, cárcere privado, ato infracional e corrupção de menor.