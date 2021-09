Motoqueiro sem capacete tenta fugir da PM, bate de frente com outra moto e morre em Carapicuíba

Um motoqueiro morreu após perder o controle do veículo e bater de frente com outra moto ao tentar fugir da Polícia Militar, em Carapicuíba, na noite de sábado (4).

De acordo com a PM, os policiais o abordaram por ele estar pilotando a moto sem capacete, na região do bairro Cidade Ariston. O suspeito não obedeceu o sinal de parada e iniciou fuga. PMs da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) iniciaram uma perseguição, até que na rua Nova Prata, ele perdeu o controle do veículo e acabou batendo de frente com outra moto.

O suspeito morreu no local. O outro motociclista envolvido no acidente teve ferimentos leves e foi atendido no Pronto Socorro da Vila Dirce. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

