Noivos deixados na mão pelo “Fábrica de Casamentos” serão indenizados pelo SBT, decide Justiça

Um casal de noivos que teria sido deixado na mão pelo reality “Fábrica de Casamentos”, do SBT, deverá ser indenizado em R$ 74 mil pela emissora sediada em Osasco e a produtora do programa. A decisão é da Justiça de São Paulo.

De acordo com o processo, o casal havia sido selecionado para participar do programa, apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi, em 2016. Eles ganhariam uma festa de casamento “dos sonhos” completa, preparada pela equipe do “Fábrica de Casamentos”.

O evento havia sido marcado para o dia 14 de dezembro. Os noivos chamaram parentes e amigos. O pai do noivo, que mora na Espanha, comprou passagens aéreas para vir ao Brasil acompanhar o casamento do filho.

No entanto, a poucos dias da cerimônia, com presentes chegando e a ansiedade aumentando… veio a frustração. Os noivos foram informados pela produção do reality que o casamento estava cancelado por problemas no “cronograma”. “Iniciou-se, então, o calvário e a vergonha de ter de desmarcar tudo”, disse a defesa do casal à Justiça, de acordo com informações do colunista Rogério Gentile, do UOL.

Em meio ao constrangimento de devolver presentes e avisar os convidados que a festa de casamento “dos sonhos” havia sido cancelada, a noiva teria passado a ter crises de ansiedade.

Em 2018, traumatizados pela frustração gerada pelo reality da emissora de Osasco, os noivos se casaram apenas no civil e sequer avisaram os amigos.

“Doação”

Na defesa apresentada à Justiça, de acordo com Rogério Gentile, o SBT afirmou que o evento era uma “doação”, que teve de ser “abortada por inúmeros motivos”, e não uma relação de consumo na qual o casal adquiriu e pagou por um serviço. “O desfazimento da promessa de doação não pode ser considerado um ato ilícito, tampouco ensejar uma indenização”, afirmou a emissora.

O juiz Rodrigo de Castro Carvalho avaliou que “a partir do momento que [a emissora e a produtora do programa] se propuseram a realizar uma festa de casamento, que é fato notório se tratar de um ritual solene com a presença de convidados e realização de um sonho do casal, assumiram a obrigação”.

A emissora de Osasco e a produtora do reality ainda podem recorrer da sentença.