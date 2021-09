Primeira turma do projeto Mulheres Pretas Empreendedoras recebe certificado em Osasco

As participantes da primeira turma do Projeto Mulheres Pretas Empreendedoras, desenvolvido pela Secretaria Executiva de Políticas para Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Rede Mulheres que Decidem, receberam o certificado de conclusão do curso.

publicidade

Os certificados foram entregues no dia 25 de agosto, em cerimônia realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), no Paço Municipal. Para a formação da primeira turma do projeto, foram selecionadas 20 mulheres, sendo dez da cidade de Osasco.

Foram dois meses de curso, com duas horas de aula online uma vez por semana. O curso é patrocinado pela Agere Contabilidade e Instituto Amor S/A e ministrado pela Rede, instituição privada que articula parcerias para ministrar cursos de formação e empreendedorismo da mulher.

publicidade

Durante a entrega dos certificados, a secretária da Seppir de Osasco, Amanda França, afirmou que a pasta já avalia a busca de novas parcerias para a criação da segunda turma. “Essas parcerias se enquadram nas ações afirmativas dos nossos grupos intersecretariais para reforçar as políticas públicas voltadas para esses públicos”, destacou.

Participaram da cerimônia Mônica Veloso, secretária executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade; Priscilia Queiroz, CEO da Rede Mulheres que Decidem; Doroteia Mendes, educadora da Rede; tenente-coronel Eunice, representando a Polícia Militar; e a vereadora Elsa Oliveira.

publicidade

OPORTUNIDADES// Grupo Big tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e Cotia