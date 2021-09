Prefeitura de Itapevi abre mais de 1.200 vagas na área da Educação

A Prefeitura de Itapevi abriu processo seletivo com 1.254 vagas temporárias na área da Educação. São 700 vagas para professor de educação básica I, 277 de assistente social e 277 de psicólogo.

Os professores receberão salário de R$ 3.241,01. Exige-se licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. A remuneração dos psicólogos é de R$ 4.264,20 e os requisitos são ensino Superior completo em psicologia e devido registro no órgão fiscalizador da profissão.

Os assistentes sociais vão receber R$ 3.731,18 e as exigências são ensino superior completo em serviço social e devido registro no órgão fiscalizador da profissão. Para os três cargos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Inscrições e provas

As inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Itapevi são realizadas gratuitamente até domingo, dia 5, por meio deste link.

As provas serão realizadas presencialmente já no dia 12 deste mês, com questões de português, matemática e conhecimentos específicos. São critérios de desempate: 1) maior idade; 2) maior nota em conhecimentos específicos; 3) maior nota em língua portuguesa; 4) maior nota em matemática; 5) sorteio.

O gabarito das provas será divulgado no dia 13 e a classificação preliminar será divulgada dia 17 no Diário Oficial do Município.

Clique aqui e confira o edital completo.

