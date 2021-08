Fito abre concurso público com 186 vagas para professores de desenvolvimento infantil

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), ligada à Prefeitura, anunciou a abertura de concurso público com 186 vagas para professores de ensino infantil, com salários acima de R$ 2,8 mil. O edital foi publicado na edição desta sexta-feira (27) da Imprensa Oficial do Município (Iomo).

São 179 vagas para professores de desenvolvimento infantil. A remuneração é de R$ 2.886,24, com jornada de 40 horas semanais. Exige-se ensino superior completo em pedagogia e experiência de pelo menos três anos no magistério.

O concurso também abriu 7 vagas de emprego para o cargo de professor polivalente – PEBI, com salário de R$ 2.970,52 e jornada de 25 horas semanais. Entre as exigências para o cargo estão graduação ou licenciatura em pedagogia e habilitação em magistério para educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Os contratados receberão também cesta básica ou vale-alimentação e vale-transporte. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Inscrições no concurso público da Fito, em Osasco:

As inscrições para o concurso público em Osasco com 186 vagas para professores infantis na Fito serão realizadas de 13 de setembro a 18 de outubro, por meio do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para se inscrever é de R$ 56,50 para professor polivalente – PEBI e de R$ 86,50 para professor de desenvolvimento infantil.

A prova objetiva terá questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e legislação, além de avaliação de títulos.

Clique aqui e leia o edital completo

