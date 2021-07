Concurso do TJSP tem 20 vagas de nível médio em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Osasco, Barueri, Carapicuíba e região reúnem 20 das 845 vagas no estado abertas em concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para o cargo de escrevente técnico judiciário. As oportunidades são para nível médio e o salário inicial é de R$ 4.981,71, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

São 10 vagas na Comarca de Osasco, que reúne também Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba. E 10 oportunidades na Comarca de Itapecerica da Serra, da qual fazem parte também Cotia, Itapevi, Embu das Artes, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Embu Guaçu. Já a Comarca da Capital paulista reúne 400 vagas.

As inscrições vão até o dia 2 de setembro, no site da Fundação Vunesp. A taxa para se inscrever é R$ 79.

O concurso será dividido em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório, composta por 100 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 31 de outubro; e a prova prática, de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação. O concurso público do TJSP reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Concurso público do TJSP: escrevente técnico judiciário

Nível médio / salário inicial de R$ 4.981,71, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte

Inscrições até 2 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. Taxa de R$ 79. Clique aqui e leia o edital completo.

