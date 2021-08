Enteada de vereador de Osasco luta contra a leucemia e precisa de doação de sangue

A família do vereador de Osasco Laércio Mendonça (PSD), que assumiu temporariamente a cadeira de Ribamar Silva (PSD), enfrenta um momento difícil após sua enteada, Maria Fernanda, de 11 anos, ter sido diagnosticada com leucemia.

Maria Fernanda iniciou um rigoroso tratamento que inclui diversas sessões de quimioterapia e precisa de transfusões de sangue com frequência. “Foi um choque. É um momento difícil. A minha missão é dar todo o apoio possível. Nesses primeiros seis meses o processo é meio doloroso, há um desgaste devido a todo o tratamento, mas por ser criança tem muitas chances de cura. O tratamento deve durar cerca de um ano”, declara Laércio Mendonça.

No último mês, políticos osasquenses, a Guarda Civil Municipal, entre outras personalidades e instituições públicas de Osasco fizeram uma verdadeira “corrente do bem” para ajudar. “Agradeço a todos que doaram sangue, agradeço especialmente ao prefeito Rogério Lins, à primeira-dama, Aline Lins, à GCM e ao pessoal da Secretaria de Esporte. Conseguimos levar entre 20 ou 30 dias, cerca de 15 pessoas para doar sangue”, afirma.

A Câmara Municipal de Osasco também abraçou a causa e, por meio do parlamentar, reforça a importância da doação de sangue e plaquetas em todos os períodos do ano. “Peço para as pessoas doarem sangue. É um ato que faz a diferença na vida de quem tanto precisa”, diz Laércio Mendonça, que costumava doar sangue e incentivar o ato, mesmo antes de sua enteada ser diagnóstica com leucemia. “Eu vejo que, se a gente se unir, vamos conseguir salvar a vida de muitas pessoas”, conclui.

Estoques em baixa

De acordo com informações da Fundação Pró-Sangue desta sexta-feira (27), os estoques atingiram um nível crítico. Durante a pandemia de covid-19 houve queda nos índices de doação, que despencam também durante o inverno.

Vale ressaltar que os hemocentros adotam as medidas de higiene necessárias para a contenção da disseminação do coronavírus, tornando a doação ainda mais segura.

Abrace a causa e doe sangue:

Em Osasco, o posto do Hemocentro funciona no Hospital Regional, localizado na rua Ari Barroso, 355, em Presidente Altino.

Quem tem interesse em doar sangue para a Maria Fernanda pode procurar por Laércio Mendonça nas redes sociais ou ir na Beneficência Portuguesa e apresentar o nome completo dela: Maria Fernanda de Moraes Noronha, no momento da doação. “O tipo de sangue é independente, pode não ser o dela, mas com certeza vai ajudar outra pessoa”, conclui o vereador.

