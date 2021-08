Volta por cima: ex-morador de rua é contratado por restaurante após projetos sociais de Osasco

Ex-morador de rua, onde chegou devido à dependência química, Lucas Caldeira, de 27 anos, dá a volta por cima após participar de programas socioassistenciais, como o Recomeçar, mantidos pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco. Recém-contratado pelo restaurante Coco Bambu, no SuperShopping, ele está em busca de uma nova moradia e deve deixar o Bolsa Aluguel e os abrigos do município, que o ajudaram a sair das ruas, e sonha em abrir o próprio negócio.

“É muito gratificante olhar para trás e ver tudo o que eu passei, todas as dificuldades que enfrentei e hoje poder estar recomeçando uma nova etapa na minha vida. Agradeço por toda a ajuda que recebi de várias pessoas”, declarou Lucas.

Ele recebeu nesta quinta-feira (26) a visita do prefeito Rogério Lins (Podemos), que foi lhe desejar boa sorte nesta nova etapa da vida. “Só tenho a agradecer as empresas sediadas em Osasco que nos ajudam a mudar vidas, acreditando no potencial e dando oportunidades”, disse o prefeito.

O ex-morador de rua contou um pouco da sua trajetória e como os serviços integrados da prefeitura têm contribuído para oferecer a ele novas oportunidades de vida e transformação pessoal. “Meus pais se separaram muito cedo e passei a viver com meus avós. Tive contato com as drogas na adolescência e virei dependente. Enfrentei muitas dificuldades. Saí de casa, fiquei morando na rua, me envolvi em outros vícios”, lembrou.

“Tinha que fazer bicos para conseguir me alimentar. Vivi muitos anos em situação de vulnerabilidade social. Em 2018, conheci o Serviço de Acolhimento do Rochdale, que me ajudou a ter um lugar para dormir”, relatou.

Lucas passou a fazer bicos como entregador e auxiliar de cabeleireiro. Com ocupação, foi encaminhado ao serviço de Acolhimento do Centro da cidade. Este ano, viveu um período no Hotel Íbis, graças ao convênio entre o empreendimento e a Prefeitura firmado durante a pandemia. Em seguida, foi encaminhado por assistentes sociais do município ao programa Recomeçar, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social e concluírem os estudos e terem qualificação profissional. Ele conseguiu concluir o ensino médio e fez cursos de design de sobrancelhas e implantação de cílios.

“Me encaminharam para esse meu novo emprego, onde estou há um mês. É muito bom saber que estou conseguindo melhorar minhas condições de vida e isso não seria possível sem a ajuda dos serviços oferecidos pela Prefeitura”.

Agora, Lucas está em busca de uma nova moradia, que manterá com recursos próprios e deixará o Bolsa Aluguel (da Secretaria de Habitação), e sonha com o próprio negócio, um ateliê de cílios e sobrancelhas.

Serviço

O Serviço de Acolhimento Institucional da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco oferece acolhimento (pernoite, alimentação, higiene pessoal, roupas, entre outros) a moradores em situação de rua. Por meio de parceria com a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, faz encaminhamento dessas pessoas para cursos de especialização em alguma área de atuação. Depois, elas são encaminhadas pelo Portal do Trabalhador para o mercado de trabalho e para a prefeitura. O Recomeçar já beneficiou mais de 2.500 pessoas em situação de vulnerabilidade social, segundo a Prefeitura.

Por meio do Projeto Aprender, os beneficiários do Recomeçar que não concluíram os estudos têm a oportunidade de fazer uma avaliação para aferir o nível de conhecimento e, caso estejam aptos, terão os níveis de graduação escolar concluídos, com direito a certificado de conclusão deste ciclo.

Mais informações sobre o Programa Recomeçar pelo telefone (11) 3653-1133, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop): rua José Pedro Filho, 33 – Km 18 / Atende de segunda a sexta, das 8h às 14h / Mais informações: 2183-6711

Serviço de Acolhimento Adulto Rochdale Masculino/ Feminino e Família / Rua Belo Horizonte, 87 – Rochdale / Telefone: 3654-2869 / Horário de Funcionamento: 24h / Acolhimento emergencial: a partir das 16h