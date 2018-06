Em Osasco, radares começam a gerar multas na segunda-feira, 25

Todos os radares instalados em 36 pontos de Osasco vão começar a gerar multas a partir de segunda-feira, 25, informou o secretário municipal de Transportes, Osvaldo Vergínio.

Alguns equipamentos já funcionavam desde maio em cinco pontos da cidade, monitorando avanço de farol vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Agora, passam a funcionar também os de velocidade.

O início do funcionamento dos equipamentos ocorre após aferição do Inmetro, explica o secretário. De acordo com ele, todos os pontos de radares (veja abaixo) já estão sinalizados para alertar os motoristas.

Os radares que fiscalizam o avanço de farol vermelho não devem funcionar entre às 23h e 5h. A medida é para diminuir o risco de roubos de veículos durante a madrugada. A exceção são equipamentos próximos a faculdades, como na Autonomistas, na Vila Yara.

Já os radares que fiscalizam velocidade vão funcionar em tempo integral.

Osasco estava sem radares desde o fim de 2016, após o fim de contrato com a empresa que era responsável pelos equipamentos.

Locais com radares em Osasco:

Fiscalização de velocidade, avanço de farol vermelho e parada sobre a faixa de pedestres

Fiscalização de velocidade

Lombada eletrônica