Confira os horários de órgãos estaduais em dias jogos do Brasil na Copa

Confira os horários de órgãos estaduais em dias jogos do Brasil na...

O governador Márcio França estabeleceu, por decreto, o funcionamento das repartições públicas estaduais durante as partidas do Brasil na Copa do Mundo.

Publicidade

Nos dias os jogos da seleção ocorrerem pela manhã, como nesta sexta-feira, 22, quando a seleção brasileira encara a Costa Rica, às 9h, o expediente nos órgãos do estado começará a partir das 14h.

Quando os duelos estiverem programados para o período da tarde, o expediente se encerrará às 12h. Caso da próxima quarta-feira, 27, quando o Brasil encara a Sérvia, às 15h.

Veja como será o funcionamento de alguns serviços estaduais durante a principal competição mundial de futebol:

Escolas Estaduais

Publicidade

As unidades da rede estadual de ensino não terão aulas nos períodos em que forem realizadas partidas da seleção brasileira. Segundo a determinação no Diário Oficial, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas, de acordo com a respectivas jornadas.

As Diretorias de Ensino deverão acompanhar e validar a elaboração dos planos de reposição das aulas não realizadas, de modo a cumprir o cronograma previsto para o ano letivo.

Detran.SP

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) seguirão o estabelecido pelo decreto.

Publicidade

Nos dias os jogos da seleção ocorrerem pela manhã, o expediente nos órgãos do Estado começará a partir das 14h. Quando os duelos estiverem programados para o período da tarde, o expediente se encerrará às 12h.

Poupatempo

O Poupatempo informa que o expediente em todas as 72 unidades de atendimento será parcial nos dias em que Brasil entrar em campo durante a Copa do Mundo de 2018.

Quando os jogos forem pela manhã, o expediente também terá início a partir das 14h. No caso de partidas à tarde, o atendimento será finalizado às 12h.

Publicidade

Fundação Pró-Sangue

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, o horário de funcionamento normal está mantido durante os duelos do Brasil nos postos de atendimento. O órgão recomenda, porém, que o doador consulte os dias e horários atualizados no site da Fundação.

CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) adotou estratégias diferenciadas nos dias úteis em que haverá jogo do Brasil em todas as linhas. Em 22 de junho, a seleção entrará em campo às 9h e, para facilitar o deslocamento dos usuários após a partida, o intervalo entre os trens irá variar de 4 a 6 minutos, até as 13h.

Já no dia 27 de junho, o jogo ocorrerá às 15h, e o reforço na operação será antes do início do duelo, a partir das 12h.