Em Osasco, SBT abre as portas para arrecadar donativos ao Rio Grande do Sul

Em Osasco, SBT abre as portas para arrecadar donativos ao Rio Grande...

O SBT, emissora sediada em Osasco, lançou uma campanha de arrecadação de mantimentos em prol do Rio Grande do Sul. As doações podem ser levadas ao estacionamento da emissora, próximo à rodovia Anhanguera.

Artistas, jornalistas, comunicadores e outras personalidades já passaram pelo local para levar doações, acompanhar os trabalhos e receber a população. A iniciativa é uma parceria entre o SBT do Bem e o Grupo Silvio Santos.

Neste momento, a prioridade é a arrecadação de:

itens de higiene pessoal;

produtos de limpeza;

alimentos não perecíveis

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. O SBT está localizado na Avenida das Comunicações, 1147, em Osasco.